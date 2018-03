MILF-ek MILF-je: Ő Samantha X

Anyai törődés, következetes férfivá érlelés. Vallomás: Ilyen egy luxus escort élete. Gondolkodtál már azon, milyen érzés lehet, érzelmek nélkül, pénzért hancúrozni férfiakkal? Egy ausztrál luxus prostituált most kitálalt! Bár a high-class escortok életét mindig is nagy titok övezte, Samantha X, a 43 éves ausztrál anyuka őszintén mesélt a korábbi életéről saját honlapján. Leplezetlenül válaszolt minden kérdésre, amit a követői a kuncsaftjairól és az érzelmeiről tettek fel neki. A kétgyermekes édesanya elárulta, hogy annyira unalmasnak találta az életét, hogy úgy döntött, erotikus munkával fogja megfűszerezni a mindennapjait. A titkos munkájáról két évvel ezelőtt még egy könyvet is megjelentetett Samantha X, Hooked – Secrets of a High Class Escort címmel, amiben visszaemlékezett, hányszor bámult ki a sydneyi irodája ablakán a szürke épületekre, miközben arról fantáziált, hogy egy hotelszobában pezsgőzik egy vadidegen férfivel. Elvált a bankár férjétől, elment egy bordélyba, két nappal később pedig már meg is volt az első fizetős vendége.