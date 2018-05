Aki jól szexel, jól lefogy a szexszel

Melyik szexpózzal égeted el a legtöbb kalóriát? Vajon melyik hangzik jobban fogyás szempontjából – egy 40 perces kocogás, vagy egy hancúr az ágyban? Ugye, hogy te is inkább az utóbbit választanád? Képzeld, szex közben is egészen sok kalóriát lehet elégetni, de nyilván nem mindegy, hogy csak misszionárius-pózban fekszel, vagy tényleg mozogsz is. Most megtudhatod, hogyan ötvözd a kellemest a hasznossal! A tudósok vizsgálata szerint egy átlagos 68 kilós nő és egy 88 kilós férfi egy átlagos szex közben teljesen más mennyiségű kalóriát éget el. Míg a férfiak fél óránként simán elégetnek 143 kalóriát, addig a nők csak 44-et. Mindez kutyapózban már máshogy alakul. Abban az esetben a férfi 124 kalóriát, a nő pedig 91-et éget el. Ez persze nem azt jelenti, hogy a pasik végeznek minden munkát szex közben, egyszerűen csak az a helyzet, hogy a férfiak alapból gyorsabban és könnyebben égetik el a felesleges kalóriákat a nőkkel szemben.