Az iPhone 8, iPhone 8 Plus és az iPhone X megjelenésével párhuzamosan az InvisibleShield is bemutatta az új Apple készülékekre szánt kijelzővédőit. A Glass+ rendkívüli szilárdságát egy szabadalmaztatott gyártástechnológia biztosítja,…

A Broadcom megvásárolná a Qualcommot SG - 22:05 + Qualcomm 130 millárd dollárért vásárolnák fel az okostelefonok chipjeinek gyártóját, ez a világ egyik legnagyobb értékű tranzakciója lehet.

Megjelentek a szolgáltatói iPhone X-árak Mobilarena - 22:05 + Továbbra sem egyszerű a vásárlás, hiszen a raktárkészletek szűkösek, de előrendelni már lehet és ára is van a legforróbb Apple-mobilnak.

Szinte mindent ad a Telekom az új előfizetésében Into - 19:22 + November 3-tól elérhető a Telekom prémium kedvezménycsomagja a Magenta 1 All-in, mellyel az optikai hálózattal lefedett területen élők közös használat mellett akár 2 gigabit/sec sávszélességgel netezhetnek. Akik kompromisszumok…

Már rendelhető az Ulefone MIX, és most nagyon jó áron kínálják NapiDroid - 18:42 + Újabb “keret nélküli” mobilt ajánlunk nektek, amely kedvező ára mellé egész korrekt belsőt kapott. Az Ulefone MIX-ről már írtunk nektek, de mostanra elérhető lett a “keret nélküli” készülék, mely erősen a Xiaomi Mi MIX-re hajaz. 5.5 colos…

A folyékony tranzisztorok elhozhatják a folyékony számítástechnika korát Arsratio - 17:19 + A tranzisztorok olyan parányi elektromos kapcsolók, amik feldolgozzák a jeleket és adatokat, minden elektromos eszköz ‘agyát’ látják el – laptopoktól okostelefonokon át egészen a digitális termosztátokig. Ahogy a méretűk egyre…

Megjelent a legolcsóbb, a Nokia 2 Telefonguru - 17:00 + A kínai gyártó hivatalosan is lerántotta végre a leplet a Nokia 2 modellről, gyári Android, kétnapos üzemidő, ultra-megfizethető ár jellemzi

Strapabíró táblagépet mutatott be a Samsung Androgeek - 16:45 + Galaxy Tab Active 2 név alatt bemutatta legújabb táblagépét a Samsung, ami bár ideális lehet otthoni felhasználásra is, de könnyű, vékony és strapabíró kialakítása miatt leginkább különféle munkákhoz ajánlja a gyártó. A táblagép például…

Megjelent az iOS 11.2 második nyilvános bétája iMagazin - 16:34 + Újabb bétát adott ki az Apple iPhone-ra és iPadre, megérkezett az iOS 11.2 második publikus bétája. Lássuk milyen változtatásokat, újdonságokat kapott a rendszer és mire számíthat az, aki letölti a frissítést! Ahogy az előző verzióból,…

UMIDIGI S2 okostelefon akciós áron Androbit - 14:56 + Az megvan, hogy a GearBest webáruház kínálatában most akciós áron vásárolható meg az UMIDIGI S2 okostelefon az elkövetkező néhány napon? A készülék 6 hüvelykes kijelzőt, 8 magos rendszerchipet, 4 GB RAM-ot, 64 GB…

Jövő héten mutatkozik be a OnePlus 5T Androgeek - 14:15 + New York Igazak voltak azok a korábbi hírek, amelyek egy esetleges OnePlus 5T-ről szóltak, a kínai gyártó ugyanis most megerősítette, hogy valóban úton van már egy ilyen nevű készülék, melynek bemutatójára a jövő héten kerülhet majd sor. Egészen…

BestByte Black Friday 2017 ajánlatok Huawei blog - 14:10 + Idén is Black Friday-t tart a BestByte! Kövesd a Huawei és Honor ajánlatokat. Egyelőre hivatalos információk nincsenek arról, hogy milyen ...

Igazán jópofa: erre is használhatók az animojik HVG - 14:00 + Az iPhone X-zel együtt ismerhettük meg az animált emojikat, az animojikat. Most pedig itt az animoji karaoke.

Nagy fejlesztésbe kezd az OTP Napi - 13:12 + Telekom Ingatlan A Mol és a Telekom után az OTP is új székházba költözhet - írja a Portfolio.

Funkcióbővülés a Vonatinfóban: nemsokára jegyet is lehet alkalmazásból venni! IHO - 13:08 + A bétateszt pénteken indul, az első ezer androidos felhasználó vehet benne részt, aki frissíti az alkalmazását.

Hivatalosan is debütált az Xbox One X Androgeek - 13:00 + Xbox AMD A Microsoft hivatalosan is lerántotta a leplet a legújabb konzoljáról, ami az Xbox One X nevet viseli, és elhozza a 4K játékélményt a felhasználóknak. A debütálás pillanatában az MS azt is nyilvánosságra hozta, hogy már most 50 játék van azon…

LG V30 - vezércsel Mobilarena - 12:55 + A dél-koreai gyártó rendkívül szűkre vette a kávákat a hathüvelykes P-OLED kijelző körül, megmaradtak a kiváló zenei képességek és elvileg a készülékház is elég strapabíró.

Extreme Digital Black Friday 2017 ajánlatok Huawei blog - 12:35 + Az Extreme Digital is Black Friday 2017-re hangolódik és óriási akciókra készül. Bár egyelőre nem hivatalos, de valószínűleg 2017. november ...

Újfajta posztolási lehetőség a Facebookon NapiDroid - 12:30 + 4 hír a témában A Facebook egy sokak által várt funkciót vezetett be, amit eddig csak ügyeskedve lehetett megoldani, most azonban már hivatalosan is elérhető bárki számára. Mostantól bárki készíthet szavazást egy Facebook-poszton belül, mobilon és a…

Notebook.hu Black Friday 2017 ajánlatok Huawei blog - 12:29 + 2017 november 24-én Black Friday akciókat tart a Notebook.hu is. Mint hivatalos Huawei viszonteladó partner, biztosak vagyunk benne, hogy idén ...

Az új iPhone a legtörékenyebb mind közül 24 - 12:19 + Aki kicsengette érte a pénzt, az valószínűleg tokot is vesz majd rá – legalábbis a töréstesztek megnézése után biztos.

2018-ban két OLED kijelzős telefont adhat ki az Apple Tech2 - 12:00 + November 3-án, múlt pénteken indult az iPhone X rajtja, amikor is hazánkban a viszonteladóknál és szolgáltatóknál elindult az értékesítés. Ugye már október 27-től előrendelhető a készülék, akik az elsők között rendelték meg, többen már…

Telekom Black Friday 2017 ajánlatok Huawei blog - 11:51 + Lesz Telekom Black Friday 2017-ben is, erről biztosít mindenkit a szolgáltató. Biztosak vagyunk, hogy a Telekom 2017-ben is jó Huawei ...

Kezünkben az iPhone X, fejünkön a kutyagumi Index - 11:46 + A szupertelefon animált képeket és szép portrékat készít, félmillió forintért. Megfejtettük azt is, hogy mit jelent a nevében az X: a célközönség életkorát.

Kitűnő lett az iPhone X kijelzője Mobilarena - 11:27 + A DisplayMate rendkívüli módon elégedett az első OLED paneles iPhone megjelenítőjével.

Megérkezett az iOS 11.2 második bétája iMagazin - 11:00 + Záporoznak a béták, be is futott az iOS 11.2 második tesztelhető verziója is. Ez egyébként péntek óta elérhető volt már az iPhone X tulajoknak (exkluzív béta, haha), most azonban mindenki számára szabadon letölthető. Az iOS 11…

Már iOS-re is lehet fejleszteni az Android új kedvenc nyelvével Prog - 10:30 + Az Androidra történő fejlesztés egyik, az utóbbi időben egyre népszerűbbé váló nyelvével hamarosan az Apple eszközökön futó programokat is lehet majd írni. A Kotlin fordítója ugyanis az eddigi JVM-bájtkód, illetve JavaScript forrás után olyan…

Felejtsük el a bankkártyát? Komoly változás jöhet a fizetéseknél Napi - 10:30 + Manapság már bankkártya sem kell ahhoz, hogy egy érintéssel fizetni tudjunk. Elég hozzá a mindig nálunk lévő okostelefonunk.

2018-ban 5-6 okotelefont tervez kiadni a HTC Tech2 - 10:00 + A HTC az idei évben is odatette magát az okostelefon-piacon. Először megjelent a HTC U11, amelynek egyik különlegessége az Edge Sense funkció. Ennek lényege, hogy a telefon oldalát összenyomva bizonyos funkciókhoz egyszerűen…

120 millió dollárt ért az iPhone kijelzőzárja Index - 09:48 + Évekig tartó pereskedés után győzött az Apple a szabadalmi perben, a Samsungnak fizetni kell.