Elhunyt Lorán Lenke

A színésznő 90 éves volt. Életének 91. évében vasárnap elhunyt Lorán Lenke színésznő – a hírt a család közölte az MTI-vel vasárnap. A Jászai Mari-díjas színésznő, érdemes és kiváló művész május 1-jén töltötte be 90. életévét. Lorán Lenke február közepén került kórházba, meg is műtötték. Korábban pedig a Storynak nyilatkozta, hogy állandó felügyeletre szorul, évek óta a színházba sem teszi be a lábát.