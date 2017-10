Október 24-én mutatja be a Staféta, a Pesti Est és a Füge Produkció Petrik Andrea főszereplésével a Bebújós című darabot.

Az X-Men vezetőjét többször is megformáló Patrick Stewart korunk egyik legnagyobb labdarúgójával készített közös képet.

Európa-szerte futnak be az első hójelentések. Igaz, még csak október van, a magasabban fekvő részeken már Romániában, Franciaországban és Szicíliában is havazott.

Nemrég mutatták be a Netflix új horror filmjét, a The Babysittert, aminek plakátján kicsit túl sokat dolgoztak a photoshoppal.

Megkezdődött a produkció kidolgozása, melyben a főszerepet játszó színész is részt vesz.

Ma is virágzik a szent életű magyar királylány németországi kultusza Teol - 13:39 + Szent Erzsébet kultusza Wartburgtól Marburgig – ezzel a címmel mutatja be Horváth Zoltán György könyve a 13. században élt Árpád-házi királylány németországi, közelebbről türingiai és hesseni emlékezetét az érdeklődőknek.

Idén sem maradunk Skandináv Filmfesztivál nélkül, itt vannak a Skandinávok! Cseppek - 13:39 + 2017. október 24. és 29. között az Art+ Cinema moziban megrendezésre kerülő skandináv mustra minden eddiginél gazdagabb kínálatot vonultat fel.

Megnyílt a Central Galéria első kiállítása 168 Óra Online - 13:34 + Október 14-én, A félelem megeszi a lelket premierje előtt nyílt meg az Átrium emeletén található új kortárs képzőművészeti kiállítóhely, a Central Galéria első tárlata, Somewhere over the Rainbow címmel, Alföldi…

Schwarzenegger vicces vígjátékában csak két dolog nincs: vicc és Schwarzenegger Player - 13:09 + Annyira, de annyira vártuk a Nyírjuk ki Gunthert!, az előzetesek ugyanis egy totálisan őrült menetet ígértek egy magából hülyét csináló Schwarzeneggerrel. Hiába vártunk.

Bemutatták a Tótékat Egerben SzínházHu - 12:56 + Örkény István tragikomédiáját Blaskó Balázs állította színpadra az egri Gárdonyi Géza Színházban.

Anastacia visszatér Magyarországra Index - 12:49 + Az énekesnő ötödik alkalommal fog Budapesten énekelni.

„Küzdöttek a szabadságért” Kultúra - 12:45 + 1956 Október 23. A magyar írók mindig is ott küzdöttek a szabadságért, függetlenségért vívott harcok élvonalában – emlékeztetett Krucsainé Herter Anikó, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kulturális kapcsolatokért és fejlesztésekért felelős helyettes…

Radclyffe Hall: A magány kútja Ekultura - 12:39 + Radclyffe Hall regénye, A magány kútja elsősorban, mint botrányregény és kuriózum érkezett hazánkba, hisz ez az 1928-ban kiadott szöveg volt az első komolyan vehető szépirodalmi alkotás, amely középpontjában a leszbikus…

A személyzet, az szolga, csak szebben mondva Index - 12:03 + A nézőnyomorgató rendező, Michael Haneke új filmjében a perverz szexchattől az Instán közvetített mérgezésig van minden. Kritika.

Lengyel Tamás: „Nagyon szeretnék hős lenni...” marie claire - 12:00 + Bár mostanság vígjátékokban látni, nem tartja magát komikus színésznek. Az életben is komolyan – és baromi őszintén – beszél a szakmai lehetőségekről, a gyerekvállalásról vagy a negyvenéves korról.

Azért vannak a jó Barások... KultúrPart - 11:48 + ...hogy kisfilm készüljön róluk! A Kultúrpart csapata készítette el azt a videót, amelyből megismerhetjük ezt a fiatal, tehetséges, és majdnem családi zenekart.

Steven Seagal szerint a női riporterek kurvák 24 - 11:15 + Megdöbbentő hangfelvétel került elő a színészről, aki évekkel ezelőtt botrányos dolgokat mondott a riporternőkkel kapcsolatban.

Két magyar író kilépett az ukrán írószövetségből HVG - 11:15 + Ukrajna Balla D. Károly József Attila-díjas kárpátaljai magyar író, valamint felesége, az ugyancsak író Berniczky Éva az ukrán nyelvtörvény miatt hagyták ott a testületet.

Szöllősi Mátyás az idei Margó-díjas Kultúra - 11:00 + Október 23. Fesztiválok A legjobb első prózakötetért járó Margó-díjat Szöllősi Mátyás kapta az október 23-án zárult Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásáron, a budapesti Teslában. A Budapest a fiatal tehetségekért program különdíjasa Tóth Kinga lett 2017-ben. A…

Exkluzív interjú Nicholas Sparksszal marie claire - 11:00 + Mindenki bőgött, amikor Ryan Gosling szerelmet vallott a Szerelmünk lapjai című filmben. Az íróval, Nicholas Sparksszal beszélgettünk.

Több kategóriában adnak át díjakat a magyar operett napján Teol - 10:57 + Oszvald Marika Innováció A Budapesti Operettszínházban kedd este zajló díjátadást megelőlegezve Lőrinczy György igazgató az M1 aktuális csatornán azt emelte ki, büszke arra, hogy a sikeres műfaj hazánkban ma együtt hordozza a tradíciót és az innovációt.

Ismét lesz Zsigmond Vilmos fesztivál Híradó - 10:55 + Fesztiválok Szeged Idén tartották Szegeden az első Zsigmond Vilmos filmfesztivált, jövő májusban pedig újabb alkotásokat láthatnak a nézők.

Negyvenöt éves a Vox Humana – Szárnyalt a dal Erdély Ma - 10:24 + Szombat este nagyszabású koncerttel ünnepelte fennállásának 45. esztendejét, a Vox Humana, melynek hírére megtelt zenerajongókkal az eseménynek otthont adó megyeszékhelyi Krisztus király templom.

Filmrajongók figyelem – most érdemes moziba menni MMonline - 10:14 + 2 hír a témában A hétvégén rendezik meg a Cinema City Filmünnepet, amelynek idei műsorán több mint 50 filmet, köztük négy premiert és hatot premier előtt nézhet meg a közönség a mozihálózat fővárosi és vidéki termeiben. Premier előtt debütál a…

Erre a karácsonyra Julia Roberts sem volt felkészülve Index - 09:56 + A színésznő a Holdfény királyságból és A régi városból ismert Lucas Hedges anyja lesz a Ben is Back című drámában.

A magyar Oscar-díjasnak durván betett az elismerés HVG - 09:51 + Oscar-díj Az Oscar-díj után a poklokat járja és szinte teljesen tönkrement az élete a Mindenki című rövidfilm producerének, Udvardy Annának.

Új bérletekkel vár a Filharmónia Kultúra - 09:39 + A Filharmónia Magyarország szervezésében az új évad előadásai a legnívósabb komolyzenei koncertek élményét ígérik. Szegeden a Tisza-bérlet, Hódmezővásárhelyen pedig a Steinway-bérlet programjai várják a közönséget: a…

360 milliót csaltak el egy magyar fesztivál szervezői Index - 09:28 + A jegyértékesítéshez ciprusi cégeket használtak, a pénz egy részét egy szlovák társasághoz utalták.

Guminőbordély nyílt Németországban NLCafé - 09:24 + Az egyik élethű guminőt már pótolni kellett, mivel egy vendég eltörte.

Miskolcon eltáncolják a Casablancát SzínházHu - 09:24 + A Miskolci Balett táncosai elevenítik meg a nézők számára a második világháború alatt játszódó amerikai mozifilmet. A bemutató október 20-án volt.

Kijevi tisztelgés a hősök emléke előtt Kárpátinfo - 08:54 + A korábbi hasonló rendezvénysorozatokhoz viszonyítva a mostani helyzetet bonyolítja, hogy Magyarország határain kívül rekedt magyarok egészen másként ítélik meg, értelmezik az új ukrán oktatási törvény szélsőségesen…

A mi jövőnk! - pályázat gyermekeknek Edupress - 08:47 + Pályázatok Gyerekeknek szóló kreatív alkotópályázatot írtak ki, melynek célja, hogy a fiatalok felismerjék a jövő alakításáért való felelősségüket, lehetőségeiket és a bennük rejlő erőt. A rajzokat, írásokat, videókat november 5-ig lehet beküldeni, az…

Cédric Jimenez: HHhH – Himmler agyát Heydrichnek hívják Filmtett - 08:39 + A francia rendező, Cédric Jimenez filmje kapcsán a vótmá-méter többszörösen is kiakad. Történelmi drámájával nemcsak az a gáz, hogy ezerszer látott kliséket pörget, hanem az is, hogy nem tudta eldönteni, milyen szempontból akarja…

Gondolatok egy évfordulón Erdély Ma - 08:30 + A szabadságvágyat és igényt nem lehet feledtetni, pótolni, vagy elfojtani. Sem megbilincselni, gúzsba kötni és leláncolni. De száműzni, börtönbe zárni, illetve elpusztítani sem.

ANASTACIA – Evolution Tour / 2018. május 13. Debmedia - 08:25 + Koncert Svédország A pop legenda Anastacia – a mega hang, amely olyan nagy slágerek mögött áll, mint az ‘I’m Outta Love’ és ‘Left Outside Alone’ – visszatér Europába 2018 áprilisában EVOLUTION című turnéjával. Több mint 30 millió világszerte…

Vissza az őskorba! – új lemezével érkezik a MY BABY Debmedia - 08:19 + A MY BABY legutóbb a Foster the People előtt játszott a Budapest Parkban, most pedig sámánisztikus, modern voodoo blues-ával tér vissza a Dürer Kertbe november 14-én. Az Amszterdamból érkező sámán trió vadonatúj, törzsi…

Nagypál Gábor: „Szeretnék egy kicsit csak színész lenni” SzínházOrg - 08:16 + A Stúdió K művészeti vezetője a színikritikusok legjobb független színházi előadásnak járó díját bezsebelő Peer Gynt címszerepét játssza. Nagypál Gábort a Hét Nap kérdezte. A hetnap.rs cikkéből: “A szerepek, az előadások felújítása…

80 éve hunyt el a Titanic negatív hőse Montázs Magazin - 08:16 + Pontosan nyolcvan éve, 1937. október 17-én hunyt el a Titanic „tulajdonosa”, Bruce Ismay. Hetvenöt éves kor adatott meg a dúsgazdag üzletembernek, míg legnagyobb és legmodernebb hajójának utasai közül 1500-an az óceán jeges…

1922-ben könnyű volt gyilkossá válni 24 - 08:14 + Megérkezett a Netflix legújabb Stephen King-adaptációja, amely ugyan nem mestermű, ám kétségtelenül kellemesen borzongató szórakozást nyújt.

Equus a Spirit Színházban Edupress - 08:02 + Vád alá helyeznek egy 17 éves fiatalembert, aki brutális módon megvakított hat lovat az angliai Hampshire-ben. Az ügyészségen dolgozó fiatal nő felkeresi barátját, Martin Dysartot, a neves pszichiátert, s megkéri foglalkozzon a…

Programok, rendezvények Fejér megyében Feol - 08:00 + Tudja meg, mi történik Fejér megyében – programok, rendezvények, bulik, koncertek, sportesemények. Böngésszen és válogasson!

Filmvetítéssel kezdődik a Cziffra Fesztivál programsorozata MusiciansWho - 07:17 + A Virtuóz című, Cziffra György életét feldolgozó dokumentumfilm vetítésével kezdődik a Cziffra Fesztivál 2017/2018-as programsorozata november 5-én a MOM Kulturális Központban Budapesten.A Cziffra György születésnapján…

Beleszóljak vagy sem, avagy mennyi közöm van egy idegenhez? NLCafé - 07:16 + Biztosan ti is kerültetek már olyan helyzetbe, amikor úgy éreztétek, hogy lenne mit mondanotok, vagy kellene valamit csinálni, de közben az is eszetekbe jutott, hogy „nem az én dolgom”… Egyáltalán van jogom beleszólni mások életébe,…

Kevés pénzből is lehet (látszólag) jó thrillert forgatni Index - 07:15 + A The Walking Deadből (is) ismert Jon Brenthal most egy alaszkai kisvárosban tesz rendet.

Nálunk is bemutatják az év legcukibb szerelmesfilmjét Index - 07:14 + Rögtönzött szerelem címmel jön novemberben a The Big Sick, ami az amerikai kritikusok szívét már megolvaszotta.

Olaszországba költözik az EUYO MusiciansWho - 07:13 + Az EUYO bejelentette, hogy 2018-tól Olaszországba helyezi központját. Legutóbbi bejelentését követően, miszerint az ausztriai Grafeneggel terjeszti ki kapcsolatait a European Union Youth Orchestra (Európai Unió Ifjúsági…

“Az utolsó szó ezé a C hangé” MusiciansWho - 07:11 + Radovan Vlatković kürtművész és Bertrand de Billy karmester a Nemzeti Filharmonikusokkal Napjaink egyik legjelentősebb dirigense Bertrand de Billy érkezik a Nemzeti Filharmonikusokhoz, hogy különleges műsort…

Reformáció 500 a Csokonai Színházban Debmedia - 07:11 + Debrecen Oktatás A Menekülők című történelmi dráma díszelőadásával ünneplik a reformáció 500. évfordulóját október 30-án a Csokonai Színházban. A teátrum, a Tiszántúli Református Egyházkerület és Debrecen városa „Akikre nem volt méltó e világ”…

Salome operabemutatóval készül a Nyári Fesztivál a jubileumi évadra SzínházOrg - 07:07 + Richard Strauss hátborzongató operájának új feldolgozása két alkalommal, 2018. június 22-én és 24-én sztárénekesekkel kerül bemutatásra a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon. A címszerepben, vérszomjas Salomeként most láthatja…

Tisztelgés Arany János előtt Magyar Idők - 06:43 + Arany János halálának 135. évfordulója alkalmából 2017. október 22-én megemlékezéssel és koszorúzással tisztelegtek a költő síremlékénél a Fiumei Úti Sírkertben. Cardiffban A walesi bárdokat megelevenítő fényjátékot mutattak be…

Overdose csikója a csodaló szuper génjeit örökölte NLCafé - 06:25 + Overdose Nagy jövőt jósolnak a 2015-ben elpusztult csodaló, Overdose csikójának, Rose Fire-nek is. A kétéves állat meg is nyerte élete első versenyét.

A legcukibb jelmezek a New York-i kutyahalloweenról NLCafé - 06:20 + A kizárólag kutyáknak megrendezett halloweeni parádéra idén 27. alkalommal került sor New Yorkban, és igen, pontosan olyan csodálatos volt, mint az elmúlt 26 esetben.

Nemzetközi Jazz Supergroup a SIKK-ben! Debmedia - 06:07 + Debrecen Hajdú-Bihar október 26. csütörtök 20h Sikk klub – Debrecen, Domb u. 1. Rick Margitza – sax (New York – USA) Franck Amsallem – piano (Paris – FR) Barcza-Horváth József – doublebass (Budapest – HU) Balázs Elemér – drums (Budapest – HU)…

Gryllus Dorka: “Többször volt szerencsém a filmezéssel, mint a színházzal” SzínházOrg - 05:41 + Most Budapest a központ, de hamarosan Berlinben forgat, majd újra visszatér, mivel színházi próbák is várnak rá. A színésznőt a Digitalhungary.hu portál kérdezte. A Digital Hungary cikkéből: “Az igaz, hogy továbbra is két életem van, de…

A caporettói áttörés 100 éve történt Szoljon - 05:30 + Olaszország Ausztria 1917. október 24-én kezdődött az első világháború olasz frontján a két éve tartó isonzói csaták döntő ütközete, amelyben a német csapatokkal megerősített osztrák-magyar hadsereg áttörte az olasz vonalakat.

A caporettói áttörés 100 éve történt Baon - 05:30 + 1917. október 24-én kezdődött az első világháború olasz frontján a két éve tartó isonzói csaták döntő ütközete, amelyben a német csapatokkal megerősített osztrák-magyar hadsereg áttörte az olasz vonalakat.

“Mindenfajta befogadás nehéz” – Interjú Győri L. János drámaíróval SzínházOrg - 05:00 + Nem sokkal a Menekülők című történelmi dráma ősbemutatója előtt a szerzőpáros egyik tagjával, Győri L. Jánossal készült interjú arról, hogy milyen kötöttségeket jelentett a tematikus drámapályázaton való részvétel, hogyan osztották meg a…

10.24. Üzenet: Kovács Péter Gyulatelevízió - 00:00 + “Ébernek kell lennünk, mert nem tudjuk mikor jön el a számadás.”