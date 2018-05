Vita a France.com doménről SG - 06:00 + A domén tulajdonosának számító férfi beperelte a francia államot, amely önhatalmúlag lefoglalta a France.com-ot.

Kalóz szoftverek használata miatt perelik a Nike-ot Androgeek - 19:15 + Bíróság elé rángatta a Nike-ot a Quest Software, miután a szoftvergyártó rádöbbent arra, hogy a ruhagyártásban érdekelt vállalat legalább 2011 óta használja az általuk készített programokat licencdíj megfizetése nélkül. Mint…

Az agysejtek aktivitása a gén kifejezettségben is fennmarad Arsratio - 19:04 + Kezdve attól, hogy megtanuljuk, hogy a forró serpenyő megégeti a kezünket ha hozzáérünk, egészen egy új ismerős nevéig, minden új élménynél a neuronjaink aktiválódnak. A különböző élményeknek más aktivizációs mintát eredményeznek…

A DELL EMC Fórumán a digitalizációé volt a főszerep IGN - 18:27 + Az ipar 4.0 jelenlegi állása A múlt héten Budapesten lezajlott a DELL EMC Fóruma, amelynek fő témája a digitalizáció volt, emellett tájékozódni is lehetett az aktuális piaci trendekről.

A hullán viccelődő Logan Paul felhagy a vlogolással HVG - 18:13 + A YouTube egyik meghatározó szórakoztatója azt követően döntött így, hogy a videómegosztónál és a közönségénél többször is kiverte a biztosítékot a tahósága.

Frissítettem Artful Aardvark-ról Bionic Beaver-re HUP - 15:29 + (A Miért váltottam Debian Sarge-ról Ubuntu 5.10-re?, a Frissítettem Ubuntu Breezy-ről Dapper-re, a Frissítettem Ubuntu Dapper-ről Edgy Eft-re, a Frissítettem Ubuntu Edgy Eft-ről Feisty Fawn-re, a Frissítettem Ubuntu Feisty Fawn-ről Gutsy…

Nyissa meg a Facebookot: már önnél is bekapcsolták az igen hasznos új funkciót HVG - 15:03 + A feleslegessé vált facebookos alkalmazásokat nem nehéz, csak kényelmetlen törölni. Ezen segítene most a közösségi oldal legújabb fejlesztése.

Két 8K-s kijelzőt kaphat az Apple Glass iMagazin - 15:00 + Ezúttal a CNET jutott állítólagos információk birtokába az Apple fejlesztés alatt álló AR/VR szemüvegéről. A források szerint elég bivaly specifikációkkal érdemes számolni, bár a megjelenési dátum is arrébb van még… Gurman után ezúttal a…

A Tesla részvényesek szavaznak Elon Musk jövőjéről IGN - 14:27 + Megy vagy marad? Elon Musk továbbra is a Tesla vezérigazgatója maradna, de a részvényesek szavazata dönt arról, hogy elnök maradhat-e.

Különleges kütyün dolgozhat az Apple 24 - 14:17 + És ha minden igaz, nem is kell rá sokáig várni, 2020-ban adhatják ki.

Adatszivárgás a Facebookon? Ugyan, Kínában már az emberek agyát monitorozzák a munkában! Androgeek - 14:15 + Elképesztő beszámolót közölt a South China Morning Post a minap arról, hogy milyen - túlzás nélkül példa nélküli - módszerekhez folyamodik Kína annak érdekében, hogy a lehető legjobban megfigyeljék és kordában tartsák a…

Új marketing- és operatív igazgató a Microsoft Magyarországnál Prim online - 13:33 + Csanak Gabriella tölti be 2018. május 1-től a Microsoft Magyarország marketing- és operatív igazgatói pozícióját. Elődje, a cégtől március 5-én távozott Grósz Judit az RTL Klub digitális- és üzletfejlesztési igazgatójaként folytatja karrierjét.

A Microsoft elérhetővé tette az Office 2019 Preview-t Androgeek - 13:00 + A Microsoft megkezdte a a következő generációs irodai szoftvercsomag nyílt tesztelését - amely milyen meglepő, az Office 2019 nevet viseli -, és az Office 365-re előfizetőkön kívül a normál felhasználók számára is kipróbálható. A…

Megjelent a Windows 10 legújabb frissítőcsomagja iPON! - 12:59 + Windows Az új csomag végül az utolsó pillanatban futott be ahhoz, hogy Áprilisi Frissítés névvel még áprilisban debütálhasson.

Az Assassin's Creed evolúciója - az összes játék, egyetlen videóban PC Fórum - 12:30 + Az Assassin's Creed sorozat idén már keményen tizedik évét tapossa, és nem kevesebb, mint 20 különböző játékból áll. Ebből az alkalomból a Logitech egy olyan videót készített, amiben összeszedte a széria gyakorlatilag összes részét…

Automatikus válaszüzenet-küldés beállítása a Mail alkalmazásban iMagazin - 12:00 + Ha az ember szabadságra megy vagy bármilyen más egyéb okból huzamosabb ideig nem tud válaszolni az emailekre, jól jöhet, ha erről tájékoztatást tud adni az üzenetet küldő fél számára. Ebben segíthet az Apple Mail alkalmazás következő…

Az Amazon és a Tesla is ott van Amerika legveszélyesebb munkahelyeinek listáján Androgeek - 11:45 + Az amerikai NCOSH nemzeti tanács minden év áprilisában összeállít egy listát, melyre az Egyesült Államok 12 legveszélyesebb munkahelye kerül fel, és ahol idén most először az Amazon neve is felbukkant - méghozzá a Tesla mellett,…

Google-adó - válaszlépésre számíthat Európa az USA részéről SG - 11:12 + Erősödnek azok a hangok, amelyek alapján nem feltétlenül jó ötlet az amerikai IT-óriások megadóztatása.

Ilyen hangszórót képzelünk Vajna Timi otthonába 24 - 11:00 + Ki más fizetne 125 000 forintot egy vezeték nélküli hangszóróért?

És a munkahelyi adatokkal mi lesz? IT Business - 11:00 + A munkahelyi adatok védelméről nem szól a GDPR, helyi szabályozás hiányában a munkavállalók és a munkáltatók nehezen érvényesítik érdeküket, az EU bíróság hozhat végső döntés a vitás kérdésekben. A magyar törvényhozás késlekedése…

Minden amit tudni kell az áprilisi Windows 10 frissítésről ByTech - 10:25 + A Microsoft ma, április 30-án adja ki a következő nagyobb frissítését a Windows 10-es rendszerekhez. Nézzük meg mit kell tudni a legújabb update-ről.

Folyamatos fenyegetéseknek vannak kitéve a magyar vállalatok 24 - 10:11 + Egy adatokat lopó kártékony kód akár több száz napig is meghúzódhat a cégek rendszerében.

A régió első adatfókuszú MBA programja indul az IBS-en Prim online - 08:30 + Mind a magyar, mind a nemzetközi munkaerőpiacon jelentős hiány mutatkozik olyan gazdasági végzettségű, angolul magabiztosan kommunikáló tapasztaltabb munkavállalókból, akik egyúttal rendelkeznek a piacon egyre értékesebbé váló…

A Microsoft magyarázza szerepét egy ítélettel végződött, állítólagos szoftverhamisítási ügyben HUP - 07:34 + Microsoft is repeatedly misrepresenting the value and nature of its counterfeited software https://t.co/UNd2wJYV8X — TechCrunch (@TechCrunch) April 28, 2018 A héten 15 hónap börtönre ítélték Eric Lundgren-t olyan szoftverek…

Már megint késnek az Intel 10 nm-es processzorai PCWorld - 07:30 + 2019-re csúsznak a Cannon Lake CPU-k, de addig is jönnek a 14 nm-es Whiskey Lake processzorok.

Linus Torvalds: Linux 4.17-rc3 HUP - 07:13 + Kernel prepatch 4.17-rc3 https://t.co/WSs5JpW0Nm — LWN.net (@lwnnet) April 29, 2018 Linus kiadta a 4.17-es kernel harmadik prepatchét. Részletek a bejelentésben.

A hosszúra nyúlt hétvége alatt sem kímélnek minket a DDoS rohamok Technokrata - 07:00 + Hacker A Kaspersky Lab elkészítette legfrissebb jelentését a botnet által támogatott DDoS támadásokról 2018 első negyedévében. A riport szerint jelentősen megnövekedett a régi és új botnetek aktivitása, visszatértek a hosszan tartó, akár több napos…

Beperelték a memóriagyártókat a magas RAM árak miatt PC Fórum - 07:00 + Azt, hogy a memóriák ára az elmúlt másfél-két évben rekordmagasságokban jár, mindenki tudja - azt azonban kevesen, hogy mi is áll pontosan ennek hátterében. Most azonban úgy tűnik, hogy bizonyítékok bukkantak fel arra vonatkozóan, hogy…

Pénzt fogsz szedni a jövőben a Java-frissítésekért az Oracle Prog - 07:00 + Azok a cégek és vállalatok, akik jövőre is tovább szeretnék használni a Java platformra épülő korábbi alkalmazásaikat, kénytelenek lesznek egy új kiadással is számolni üzleti terveikben. 2019 januárjától ugyanis csak plusz díj ellenében…

Színpompás AIO vízhűtőket hoz a Cooler Master Rendszerigény - 23:44 + A hűtés, ház, tápegység és periféria gyártó és tervező Cooler Master, bemutatja az első címezhető RGB AIO folyadék CPU hűtőket, a MasterLiquid ML240R RGB-t és a MasterLiquid ML120R RGB-t. A két új hűtő programozható megjelenésű…

A Cooler Master felTUF-olja néhány termékét az ASUS-al Rendszerigény - 22:55 + A CoolerMAster bejelentette az ASUS TUF Gaming részlegével együtt dolgozva kifejlesztett termékeit. Aki nem tudná, a TUF Gaming kifejezettem a játékosokat megcélzó termékcsalád, melyek három féle koncepció alapján lettek fejlesztve:…

Dizájn győztes – Cooler Master MasterAir MA610P teszt Rendszerigény - 18:11 + A gyártó tavaly októberben mutatta be az új MA410P és MA610P CPU toronyhűtő párosát, melyek innovációja a CDC 2.0 technológia. Laborunkba a felsőbb kategóriát megcélzó MA610P került, így fokozottabb kíváncsisággal kezdtem neki…

Már megint tilosba tévedt a Microsoft Computerworld - 18:00 + Brazíliában beperelték a céget a Windows 10 jogosulatlan adatgyűjtése miatt.

A legújabb Ubuntu nem csak PC-n, de Nintendo Switch-en is elfut Androgeek - 17:30 + Nem is olyan régen mi is beszámoltunk róla, hogy elérhetővé vált #link#http://androgeek.hu/hir/meg-is-erkezett-az-ubuntu-1804-lts-bionic-beaver#linknev#a legújabb Ubuntu Linux#linkvege# verzió, amelyet az összes támogatott…

E három bringás kiegészítő nélkül ne induljunk útnak 24 - 16:05 + Összecsukható kormány és zár, jelzőlámpás bukósisak: három praktikus és innovatív kerékpár-kiegészítő Kínából.

Megbízható bolt lett a Laptopszaki Mínuszos - 16:02 + Az internetes vásárlók visszajelzései alapján a Laptopszaki.hu-t “Megbízható Bolt”-nak minősítette az Árukereső.hu. Az Árukereső.hu-n eddig összesen 1128 vélemény érkezett a cégről, amelyek szerint a bolt vásárlói közül 98.85 százalék…

Így ellenőrizheted, hogy garanciális-e még az Apple-terméked iMagazin - 15:00 + Akár magad miatt, akár használt termék vásárlásakor fontos lehet tudni, hogy az adott termékre mennyi garancia van még, illetve hogy milyen támogatási lehetőségekkel élhetsz. Mutatjuk, hol tudod megnézni. Bár ideális esetben soha…

Megérkezett a Windows 10 legújabb frissítése Prim online - 14:57 + Továbbfejlesztett hangfelismerő funkcióval, idővonal alapú keresési móddal, digitális zajszűréssel segíti a felhasználókat az April Update, a Windows 10 legújabb frissítése. A korábban RedStone4 kódnéven ismert, minden eddiginél…

A japánok megépítették a valódi Transformers-robotot Player - 14:06 + Igaz, a J-deite Ride egyelőre egy nyugtatókon élő panda sebességével változik autóból robottá, de hát semmi sem tökéletes.

Különleges Bosszúállók-kiadást kap a OnePlus 6 PCWorld - 13:29 + 2 hír a témában Nem csak a mozivásznakat szállják meg egyre nagyobb számban a szuperhősök, a mobilvilágba is betörnek: májusban például a frissen bemutatandó OnePlus 6 érkezik ilyen limitált kiadásban.

A drónok forradalma Piac és Profit - 12:07 + A drónok felhasználása a különböző ipari területeken már igen elterjedt az Egyesült Államokban és Kína fejlett részein, és a közeli jövőben egészen biztosan Magyarországon is forradalmasítják számos iparág, köztük az építőipar…

Megújult a kormány örökségvédelmi honlapja Mínuszos - 11:56 + Megújult a kormány örökségvédelmi holnapja, amely elsősorban a Miniszterelnökség által ellátott hatósági és központi hivatali ügyekben történő ügyféltájékoztatást szolgálja. A közigazgatás korszerűsítése és ügyfélbarát…

Újabb gamerszékkel teszi kényelmesebbé a játékot a Sharkoon PCWorld - 10:30 + A SKILLER SGS4 gamerszékkel bővítette a játékosoknak szánt kínálatát a Sharkoon.

Íme a 11.2 csatornás hangrendszer egy fotelben Prohardver! - 10:29 + Az Audio Heart VRS-1-nek el is lehet hinni, hogy képes a térhatású hangzás reprodukálására.

Időnként lépjünk ki a mátrixból! IT Business - 10:00 + A pro és kontra érvek racionális felsorolása segít a mindennapi döntéshelyzetekben Borbényi Judit IT-vezetőnek, aki a szemben álló fél reakciójától függően néha előnynek, néha pedig hátránynak éli meg, hogy…

Igaz, amiről eddig csak pletykáltak: biztos, hogy tévéokosítóval jön ki az Amazon HVG - 08:03 + Már tavaly is lehetett hallani egy rejtélyes Amazon-eszközről, és most maga a gyártó szivárogtatta ki, hogy tényleg lesz ilyen.

windows10_ntfs_crash_dos - Windows BSOD PoC exploit HUP - 06:23 + windows10_ntfs_crash_dos - Marius Tivadar, a #Bitdefender biztonsági kutatója egy olyan #PoC #exploit kódot tett közzé a #GitHub-on, ami #BSOD-ot idéz elő #Windows operációs rendszerek különböző verzióin #NTFS #crash-t okozva -…

Kiszámolták, mennyibe kerülhet a fizetős Facebook Player - 06:21 + "Ingyenes, és az is marad" - hirdeti nagy betűkkel a Facebook nyitóoldala, feltehetőleg azért, mert az évek során annyiszor kelt lábra az a pletyka, hogy a közösségi oldal fizetős lesz, hogy jobbnak látták már a belépéskor tisztázni, hogy…

GIMP 2.10 HUP - 06:01 + The suspense is over: GIMP 2.10 finally released to the masses with gazillion changes! Windows/macOS builds coming soon, Flatpak coming any minute now. AppImage? Everything is possible! https://t.co/3ieCyNEg5P — GIMP…

Lexus 2.0: új korszakba lép a luxusmárka Zsúrpubi - 04:30 + Elsőkerék-hajtású nagyautóval próbálkozik a Lexus. Az ES mostantól az európai piacokon is elérhető lesz, technikáját a legnagyobb észak-amerikai Toyota, az Avalon adja.

Az Apple izomból rárúghatja az ajtót a többi gyártóra a 2020-ban érkező új készülékével Player - 20:21 + Ha a fele igaz annak, amit az Apple virtuális- és kiterjesztettvalóság-szemüvegéről mondanak, akkor a konkurenciának van oka rágni a körmét.

Mostantól Harry Potter varázspálcájával irányíthatod a saját tévédet Androgeek - 19:30 + Igazán rendhagyó termék került bolti forgalomba a napokban, a többéves előkészületi munkálatokat megelőzően ugyanis a Noble elérhetővé tette azt az univerzális távirányítóját, mely történetesen Harry Potter varázspálcáját formázza.…

Imádják a bécsiek BotTinát Piac és Profit - 18:07 + Ausztria Bécs BotTina a neve a bécsi energiaszolgáltató, a Wien Energie chatbotjának. A tavaly nyáron szolgálatba álló virtuális ügyfélreferens már több mint húszezer beszélgetést bonyolított le. Aki ragaszkodik hozzá, az természetesen kérhet…

Gyilkos kapcsoló lesz a Windows 10 S-ben! Computerworld - 18:00 + Egy képernyőfotóból kiderült, hogyan tudjuk kikapcsolni a korlátozott működést

Hivatalos: az Apple befejezi az AirPort routerek forgalmazását – milyen alternatívák vannak? Szifon - 17:51 + Az Apple 2018-ban végleg felhagy az AirPort szériával, ami az Express, Extreme és Time Capsule termékeket érinti. Ezek az Apple routerei, amikkel internetkapcsolatot oszthatunk meg, hálózatot hozhatunk létre, vagy éppen Time…

Kiderült, hogy az Apple személyi asszisztense a leghülyébb Player - 17:39 + A Stone Temple nevű marketingügynökség megversenyeztette a fontosabb személyi asszisztenseket, vagyis az Amazon Alexáját, a Microsoft Cortanáját, az Apple Sirijét és a Google Assistantet, hogy kiderüljön, melyik a legokosabb.

Alkalmazások, amik tudják a sikeres webshop titkát TőzsdeFórum - 17:17 + Hogyan teheted egyszerűbbé az online adás-vételt? Hogy lehetnek könnyen átláthatóak a megrendelések? Hogyan népszerűsítheted a webshopodat? Hívd segítségül az applikációkat!

OpenIndiana Hipster 2018.04 HUP - 17:07 + @OpenIndiana Hipster 2018.04 - https://t.co/p2ZkdGhtWo | https://t.co/dxq9nNVm7n pic.twitter.com/EUWG4APbJf — HUP (@huphu) April 28, 2018 #onhup Alexander Pyhalov bejelentette, hogy új OpenIndiana snapshot…

Megjelent a PHP 7.2.5, 7.0.30, 7.1.17 és 5.6.36 HUP - 16:41 + PHP 7.2.5, 7.0.30, 7.1.17, 5.6.36 released.These are security versions which also contain some minor bug fixes. All users are encouraged to upgrade to the appropriate version. — php.net (@php_net) April 27, 2018 A PHP fejlesztői…

Már tesztelhető az neurális hálós spamszűrő HUP - 16:38 + Az FSF.hu által támogatott intelligens spamszűrő fejlesztése teszt/béta állapotba került. A fejlesztés nagy részét a legjobban teljesítő NN model topológiák és paraméterek kikísérletezése, valamint a tanításhoz és word2vec-hez használt…

Most jó informatika tanárnak lenni Mínuszos - 16:03 + Csongrád-Csanád Több mint háromszáz online tanfolyamát, köztük fejlesztői, rendszergazdai és általános számítástechnikai kurzusait, teszi ingyenesen hozzáférhetővé a hazai informatikatanároknak a NetAcademia. A felajánláson keresztül közvetve közel…

Megjött a GIMP eddigi legnagyobb frissítése, itt a 2.10-es verzió Androgeek - 16:00 + 2 hír a témában Már hat éve, hogy megjelent a GIMP 2.8-as változata, az azóta eltelt időben pedig a fejlesztői csapat azon dolgozott, hogy valami igazán ütőset tudjanak összehozni a következő nagy frissítésre, ami most meg is érkezett a 2.10-es variánssal. A…