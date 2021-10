Rengeteg beteg hunyt el a hétvégén koronavírusban

A beoltottak száma 5 895 282, közülük 5 657 967 fő már a második oltását is megkapta, 804 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették. A hétvégi összesített adatokat közöljük.

A legnagyobb veszélyben a beoltatlanok vannak, 804 ezren már a harmadik oltást is felvették.

Eddig 5 895 282 embert oltottak be Magyarországon, közülük 5 657 967-en a második, 804 ezren pedig már a harmadik adag vakcinát is megkapták.

A beoltottak száma 5 895 282, közülük 5 657 967 fő már a második oltását is megkapta, 804 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették.

A hétvégi összesített adatokat közölték:a beoltottak száma 5 895 282, közülük 5 657 967 fő már a második oltását is megkapta, 804 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették. Az elmúlt három napban 1 492 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 824 876 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

A koronavírus delta variánsa miatt több országban és hazánkban is újra emelkedik a fertőzöttek száma. Most azonban előny, hogy már van vakcina.

A beoltottak száma 5 895 282, közülük 5 657 967 fő már a második oltását is megkapta, 804 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették.

Harmincegy beteg meghalt és újabb 1492 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte hétvégi összesítőjében a koronavirus.gov.hu hétfőn, kiemelve: eddig 5 895 282 embert oltottak be Magyarországon, közülük 5 657 967-en a második, 804 ezren pedig már a harmadik adag vakcinát is megkapták.

Megérkeztek a hétvége koronavírus-adatai: ismét sok fertőzöttet találtak az országban, illetve több elhunyt is van.

A koronavírus delta variánsa miatt több országban és hazánkban is újra emelkedik a fertőzöttek száma. A járvány mostani hullámában azonban nagy előny, hogy már van vakcina és a legtöbben fel is vették az oltást, amely a legerősebb védelmet jelenti a vírus ellen. A beoltottak kevesebb mint 1%-a betegszik meg, és a betegség lefolyása az…

A hétvégi összesített adatokat közöljük. A beoltottak száma 5 895 282, közülük 5 657 967 fő már a második oltását is megkapta, 804 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették.

Egyre több koronavírusos beteg kerül kórházba, miközben a hétvégén is durván napi tíz fertőzött halt bele a járványba. Már napi 1500-nál is kevesebb első oltást adnak be.