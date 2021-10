Orbán Viktor: 80 ezer forintos nyugdíjprémiumot kapnak az idősek

Hódpress - Ma 08:25Belföld

Mivel az 5,5 százalékos gazdasági növekedést elértük, ennek következtében 80 ezer forintos nyugdíjprémiumot fognak kapni a nyugdíjasok novemberben. Lesznek olyan nyugdíjasok is, akik az infláció korrekciójának köszönhetően 100 ezer prémiumot is kapnak – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban pénteken.