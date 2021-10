Librarius - Tegnap 15:59Színpad

Az 53 éves brit színész Macbethet fogja alakítani tavasszal a Broadwayn – adta hírül a The New York Times című amerikai napilap honlapja. A mozirajongók számára inkább filmszerepeiről híres Craig kiváló színpadi színész, a Broadwayn két színműben is játszott, 2013-ban Harold Pinter Árulás című darabjában és Keith Huff A Steady Rain…