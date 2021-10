Iszonyú sokat fogyott Onyutha Judit

Emlékszik még a mosolygós időjósra, Onyutha Juditra? Judit pár éve visszavonult a nyilvánosság elől, a veszteségek sem kerülték el. Most azonban bomba formában mutatja meg magát. A tévés az utóbbi időben nagyon elengedte magát, most azonban 15 kilótól szabadult meg. Judit azt is elárulta, milyen hivatásnak szentelte életét az elmúlt…