Ahogyan mi is írtunk róla korábban, Hajdú Péter nemrég jelentette be, hogy a Frizbi című műsor visszatér, ezúttal a Life TV képernyőjére. A műsorvezető első vendégei között Curtis is helyet kapott. A rapper most először beszélt majd a nyilvánosság előtt a bérgyilkossággal vádolt, börtönben lévő bátyjáról.