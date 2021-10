Az egész világ elektromos járműveken fog utazni a Daimler szerint

Privátbankár - Ma 12:06Gazdaság

Ma is rossz a hangulat a tőzsdéken, de a BUX egyelőre dacol a trenddel, az OTP és a Richtert is állja a sarat. Az euró/forint is visszament 359 környékére. A Daimlert ma feloszthatják két részre, amit tőzsdei bevezetés és részvénykibocsátás követne. A BMW javított előrejelzésein, meghiúsult viszont a Zoom akciója.