Orbán Ráheléket egy tengerparti étteremben fotózták le Marbellán

Északhírnök - Ma 06:59Belföld

Marbellán, a Puente Romano strand egyik éttermében fotózta le a 444.hu olvasója Orbán Ráhelt és férjét, Tiborcz Istvánt. Ahogy a hvg.hu is beszámolt róla, a múlt héten Orbán Ráhel Instagram-oldalán számolt be arról, hogy férjével és három gyermekükkel Spanyolországba költöznek. A miniszterelnök lánya azóta LinkedIn oldalán is Marbellát…