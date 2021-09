Az első öt körzet alapján Dobrev Klára a szavazatok 37 százalékát kapta

Mandiner - Ma 16:54Vélemény

Információink szerint olyan helyeken is nyeregben van a Gyurcsány-párt, ahol az elemzők sem számítottak erre. Szombathely, Szolnok, Salgótarján és Érd mellett Kalocsán is a DK futhat be. Szinte biztos: Fekete-Győr András és Jakab Péter sem jutott be az ellenzéki előválasztás második fordulójába. Végeredmény csak csütörtökön várható.