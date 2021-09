Egy lépésre vagyunk a nyugdíjkatasztrófától: a magyar idősek nagy részének felkopik az álla

Pénzcentrum - Ma 12:31Gazdaság

Több tényező is fenyegeti a nyugdíjasok jólétét, ezek közül az egyik legsúlyosabb, hogy időzített nyugdíjbombán ül a világ: nem csak egyre többen vagyunk, de egyre tovább is élünk. De még ezen veszélyek közepette is vannak országok, ahol a nyugdíjasok jóléte garantált. Magyarország nem tartozik közéjük.