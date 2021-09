Dobrev Klára nyerhette meg az előválasztás első fordulóját az előzetes hírek szerint

HVG - Ma 06:30Belföld

A miniszterelnök-jelöltek versenyében az előválasztás első fordulóját szinte biztosan Dobrev Klára nyeri, és az is biztosra vehető, hogy ki fut be utolsónak. A második körben viszont meglepő forgatókönyvek felbukkanhatnak, így például az is, hogy Karácsony Gergely Márki-Zay Pétert maga elé tolva veri Dobrev Klárát.