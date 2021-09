Daniel Craig szeme is megakadt Katalin hercegné vadító ruháján

Racingline - Ma 12:11Forma1

Elsőként az Egyesült Királyságban és Svájcban debütált a James Bond sorozat legújabb filmje, a No Time To Die, avagy Nincs idő meghalni. Minttu és Kimi Räikkönen is csinosba vágta magát és a zürichi premierre mentek el, míg további F1-es arcok tűntek fel a londoni, nagyszabású eseményen. A film neves színészein, illetve Vilmos…