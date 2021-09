Zokogásban tört ki a kamerák előtt Demcsák Zsuzsa, majd a férje karjába borult: elárulta, mi történt

Femcafe - Ma 14:00Bulvár

Megható pillanatnak lehettek szemtanúi azok, akik szombat este látták Demcsák Zsuzsa és Suti András bécsi keringőjét a Dancing with the Stars színpadán. A népszerű műsorvezetőnél a produkció után eltört a mécses, percekig kereste a szavakat, majd a műsor után férje karjába borult és súgott valamit a fülébe – most kiderült, mi történt…