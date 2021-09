Félmillió forintos cipőben vonult az oltár elé Várkonyi Andrea

Life - Tegnap 16:40Életmód

Várkonyi Andrea és Mészáros Lőrinc szeptember 24-én kelt egybe az Alcsúti Arborétumban. A lakodalomról egyre több részlet derül ki. Már tudjuk, mi volt a menü, hogy érkezett külföldről sztárfellépő, és tűzijáték is volt. Most pedig az is kiderült, hogy mennyibe került a menyasszony cipője és az is, hogy ki tervezte gyönyörű ruháját.