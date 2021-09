Erdő Péter: az Eucharisztikus Kongresszus fontos üzenetet képviselt korunk egyháza számára

Gondola - Ma 17:27Kultúra

Erdő Péter érsek: Teljes szívünkből hálát adunk Neked, hogy a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus egész folyamán különös erővel átélhettük jelenléted csodáját, szereteted szelíd és ellenállhatatlan erejét. Hittük eddig is, de most meg is érezhettük, hogy ami történt, nagyobb, mint mi vagyunk.