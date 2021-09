Dancing with the Stars 2: Árpa Attila hatalmasat táncolt, látnod kell

Márkamonitor - Ma 05:06Bulvár

Elstartolt a Dancing with the Stars exkluzív, élő háttérműsora, melynek háziasszonya Gelencsér Timi. DANCING WITH THE STARS- DANCEFLOOR Gelencsér Timi megnyitotta a Dancing with the Stars háttérműsorát Ultramodern technikával dolgozik a Dancing with the Stars stábja Váratlan meglepetés: Visszatért a tavaszi versenyző a…