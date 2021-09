3+1 megoldás a kriptodevizák legnagyobb problémáira: az év üzletei

Privátbankár - Ma 05:34Gazdaság

Számos kritika éri a kriptodevizákat, például lassúságuk, magas energia-fogyasztásuk és elképesztő volatilitásuk miatt. Ám ezen már mind dolgoznak, és a megoldások is körvonalazódnak. Az utóbbi egy év legjobb befektetése nem a bitcoin volt, de még csak nem is az ether, hanem az utóbbi Ethereum-gyilkosoknak is nevezett riválisai.