Tévedésből csecsemőknek is beadták a koronavírus elleni vakcinát: ez lett a következménye

Hepatitis B és kanyaró elleni oltóanyaggal keverték össze. Tévedésből csecsemőknek is adtak be koronavírus elleni vakcinát Törökországban. Erről az SzMo híre szerint Zafer Kurugöl török orvosprofesszor beszélt az NTV török hírtelevízió adásában. Az is kiderült, a hepatitis B vagy a kanyaró elleni oltóanyaggal keverték össze. Kurugöl elárulta, a…