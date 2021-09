Matolcsy György: A magyar felzárkózás egyik kulcsa az egészséghez való hozzáállás javítása

Privátbankár - Ma 16:15Gazdaság

A klímakutató az 59. Közgazdász-vándorgyűlésen beszélt arról, hogy már most mennyire kritikus szintre ért a klímaváltozás - de arról is, hogy az azt kiváltó fosszilis energiaipar leszerelése, bár rengetegbe kerül, megéri - anyagilag is.