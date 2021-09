Telex - Tegnap 12:58Belföld

Migránsokról, Sorosról, szexuális propagandáról, nemzeti konzultációról is beszélt Orbán a parlament első őszi ülésén, de szóba került az ellenzéki előválasztás és a bohócok is. Az ellenzék szerint Orbán párttitkár mentalitással alvilágot épített, de nagy pofonba fog belefutni, a kezén pedig bilincs is csattanhat.