Szerelem az Emmy-gálán: Catherine Zeta-Jones és Michael Douglas 21 év után is oda vannak egymásért

Kate Winslet, Olivia Colman és Ewan McGregor is kitüntetést vehetett át az idei ceremónián.

Mindent összevetve a Netflix lett az idei Emmy-díj nagy nyertese, hiszen 209 jelöléséből összesen 44 díjat hozott el. A streaming óriás A koronával és A vezércsellel is 11-11 díjat kapott, közülük többet a legfontosabb kategóriákban. (A brit királyi családról itt olvashatsz, ezek a könyvek Erzsébet királynőt segíthetnek jobban megérteni. A Netflixe

A streamingóriás fölényesen uralta az idei Emmy-gála mezőnyét, de azért jutott díj Kate Winsletnek is az Easttowni rejtélyekért.

Gyakorlatilag, amióta világhírnévre tett szert a 90-es években a Titanic-nak köszönhetően az angol színésznő, Kate Winslet azóta hollywoodi előkelőségnek számít. Az Oscar, Bafta, Golden Globe-díjak és az Oscar, Bafta, Golden Globe-díjas alkotásokban való szereplések csak úgy gyűltek, ahogy az Emmy elismerések is. A 2021-es gáláról sem tért…

Két Netflixes sorozat is jól szerepelt az idei Emmy-gálán, A korona volt ezúttal az igazi sztár, hét díjat gyűjtött be. Az Apple TV+-on futó Ted Lasso lett a legjobb vígjátéksorozat. A korona kapta a legjobb drámai sorozat, A vezércsel pedig a legjobb mini- vagy antológiasorozat díját a helyi idő szerint vasárnap este Los Angelesben megrendezett […

Szeptember 20-án, helyi idő szerint hajnali 2 órakor vette kezdetét a 73. Emmy-gála. Ez volt az első alkalom, hogy az AMC Közép-Európában - ezáltal Magyarországon is - élőben közvetítette az eseményt. A jelöltek listáját július közepén hozták nyilvánosságra, ma pedig az is kiderült, hogy a streaming, azon belül is a Netflix tarolt a díjkiosztón. A