Kiss Ramóna ruhája a Dancing with the Stars második évadának startja előtt, mint egy hercegnő

Szombaton elindult a TV2 nagyszabású produkciója, a Dancing with the Stars, amelyben Demcsák Zsuzsa is megmutatja, mire képes a táncparketten. A műsorvezető a lépéseknél jobban a falatnyi táncruháktól fél, amelyben sokkal többet kell magából mutatnia, mint eddig valaha.