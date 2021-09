Egy kínai ingatlanfejlesztő miatt borult a bitcoin

Privátbankár - Ma 12:06Gazdaság

A tegnapi csúnya esések és pánikba hajló hangulat után ma ismét zöldbe borultak a tőzsdék, a tegnapi esés felét is ledolgozták, az árupiacokon is a drágulás dominál. A folytatás is izgalmas, a magyar jegybank ma ülésezik, holnap a Fed követi, és a héten eldőlhet a kínai Evergrande sorsa, amelyet a tegnapi esésért leginkább hibáztatnak.