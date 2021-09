Mi lesz a Szputnyikkal oltottakkal?

ATV - Tegnap 19:36Belföld

Több nyugat európai országba nehézkes a beutazása azoknak akiket, Szputnyik vakcinával oltottak be, pedig Orbán Viktor miniszterelnök májusban az állami rádióban mindenkit megnyugtatott, hogy a keleti vakcinákkal is lehet majd utazni. Sem a WHO, sem az Európai Gyógyszerügynökség nem engedélyezte idáig a Szputnyik forgalomba hozatalát. Az…