Majka rosszul lett a saját álomesküvőjén, minden titokra fény derült

Majkáék exkluzív interjút adtak esküvőjükről, melyből az is kiderült, Majka rosszul lett a szertartás után. Sokáig titok övezte Majka és Dundika háromnapos álomesküvőjét, de most elég sok részlet kiderült a HOT! magazin exkluzív interjújának köszönhetően. Az újdonsült fér és feleség többek között arról is mesélt a lapnak, hogy Majka bizony nagyon…