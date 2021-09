Kormányinfó: Januártól jöhet a 200 ezres minimálbér

Az oltás működik Ha az oltás működik, Magyarország működik - hangoztatta. Hozzátette: Magyarország ma Európa egyik legbiztonságosabb és legszabadabb országa járványügyi szempontból. A miniszter közölte, az idősebbek veszélyeztetettsége most is nagyobb. Arra kért mindenkit, aki még nem tette, oltassa be magát.…