Vona Gábor elárulta, hogy ki veszített a miniszterelnök-jelölti vitán

Dobrev Klára egyszerű többséggel is eltörölne kétharmados törvényeket, és szerinte a parlament fele legyen nő, az a férfiaknak is jobb lenne. Egy kampánynapján kísértük el a DK miniszterelnök-jelöltjét, aki azt is elárulta, hová lövi be magát a Gyurcsány-skálán.