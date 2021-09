„Patkányok közül mentettem ki Szabinát”

NLC - Ma 18:02Életmód

Kárpátalján, Beregszászon jártunk, ahol egy szívszorító történetet ismerhettünk meg. Popovitcz Mariann két epilepsziás fia mellé fogadta be a szellemileg és fizikailag is sérült Szabinát, akit azóta is, hónapok óta ápol a komfort nélküli lakásában. Szabinát magára maradva találta a korábbi otthonában, ahol már napok óta egyedül élt.