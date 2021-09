Jól érezte magát Ferenc pápa Budapesten, egymilliárd ember követte szentmiséjét

A Stop Gyurcsány, Stop Karácsony elnevezésű petíciót több helyen is alá lehet írni a héten.

Magyarország külügyminisztere levonta a pápalátogatás tanulságait Baloldal. Puskás-mezt (is) kapott Ferenc pápa Budapesten Most erre inkább nem írunk semmit. Templombejárat előtt gyűjtöttek aláírást a Fidesznek Még a templom előtt is megállítaná Gyurcsányt és Karácsonyt a Fidesz, Orbán közösségi médiás stábja hirtelen elkezdett…