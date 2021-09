Partnerségre lépett a litecoin a világ legnagyobb üzletláncával

TőzsdeFórum - Ma 13:00Gazdaság

A GlobeNewswire tegnap délután arról számolt be, hogy a Walmart lehetővé szeretné tenni a vásárlóinak, hogy az üzleteikben Litecoinnal is fizethessenek. A Litecoin a hivatalos Twitter oldalán is megosztotta a hírt. A Litecoin árfolyama a bejelentést követően 30 százalékot ugrott. Azonban volt egy kis csavar.