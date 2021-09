Olaf Scholzot látták a legjobbnak a kancellárjelöltek vitáján

A német kancellárjelöltek második televíziós vitáján is a szociáldemokrata jelölt szerepelt a legjobban a vasárnap este sugárzott műsor után közölt első felmérés szerint. A nézők 41 százaléka szerint Olaf Scholz volt a leginkább meggyőző.

A két hét múlva esedékes német választások előtti második tévévitát is megnyerte Olaf Scholz, a szociáldemokraták kancellárjelöltje, pedig Armin Laschet, a CDU/CSU jelöltje kőkemény támadást indított ellene. A Bloomberg szerint államférfihez méltóan védte ki az ütéseket.

Vasárnap este fontos vitára került sor a 2021-es német választás hajrájában a három legesélyesebb párt vezetőjének részvételével. Az eseményen Armin Laschet leginkább az SPD jelöltjét Olaf Scholzot támadta, vélhetően abból adódóan, hogy a CDU már hetek óta az SPD mögött áll a közvélemény-kutatásokon. A jelöltek ezúttal is számos témában…

A CDU azzal riogatja a nemsokára esedékes választások előtt a választókat, hogy a szélsőbalos, egészen az NDK állampártjáig visszavezethető radikális baloldal (Linke) is részt vehet a kormányzásban, ha nem a CDU-CSU pártszövetség nyer. A CDU kampányában ebbe a témába Angela Merkel is beszállt, mert most úgy tűnik, hogy…