Éhes szörnyetegként pusztítanak a lángok Spanyolországban

Erdőtűzekről és bozóttüzekről az elmúlt hetekben rengeteg híradás szólt, itt is írtunk több, igazán megrázó történetről. És most itt a legújabb szomorú hír, amely szerint több ezer ember menekült el otthonából Spanyolország egyik déli tartományában, miután hihetetlen sebességgel terjedő erdőtűz lobbant fel. Andalúziában egy ember életét is veszítet