Istenes Bence nem maradna ki a családja életéből

Vállsérülése szépen gyógyul, és hamarosan a futballpályára is visszatér Istenes Bence. A műsorvezető az utóbbi időben sok mindent végiggondolt az életével kapcsolatban és megtanulta rangsorolni is a tennivalókat. Úgy érzi, évi egy tévéműsor most éppen elég neki és végre a családjával is több időt tudott tölteni.