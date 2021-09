Zivatar, jégeső, erős szél – két megyére adtak ki figyelmeztetést

Blikk - Ma 08:26Időjárás

A hétvégén is sok lesz a napsütés, csak néhol várható csapadék. A csúcsértékek továbbra is 25 Celsius-fok körül alakulnak, többfelé 30 fok közeli értékeket is mérhetnek – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos előrejelzéséből.