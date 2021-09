Lezárult a vizsgálat: Karácsony nem oktathatott volna a Corvinuson

A lap korábban megírta, hogy a főpolgármester C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű államilag elismert oklevél hiányában dolgozott az egyetemen tanársegédként, majd később adjunktusként. Az Oktatási Hivatal ennek kapcsén indított vizsgálata most zárult le.

