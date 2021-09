Varga Judit 356 ezer forint iskolakezdési támogatást kapott két év alatt a milliós fizetése mellé

Északhírnök - Ma 06:32Belföld

Összesen 351 ezer forint iskolakezdési támogatást is kapott két év alatt az igazságügyi miniszter. A háromgyermekes Varga Judit igazságügyi miniszter csaknem egymillió forint béren felüli juttatást kapott tavaly – számolt be az Rtl Híradó. A tárcavezető a cafetérián túl gyermeknevelési támogatást és iskolakezdési támogatást is kapott – ez a…