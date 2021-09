Hivatalosan is bejelentették a következő Apple eseményt

GSMring - Ma 06:04Mobiltech

Már több találgatás és hír érkezett arról, hogy mikor mutathatják be a legújabb Apple termékeket. Most hivatalosan is megerősítette a cég a végleges dátumot. Az amerikai cég minden évben ősz környékén mutatja be legfőbb termékeit. A hírek szerint idén érkezik az Apple Watch Series 7, az iPhone 13-as széria és a legújabb generációs iPad-ek is.