„A The Washington Post, a The New York Times, az El Pais, a The Guardian, a Der Spiegel, a Corriere della Sera – a sajtó világszerte tiszteleg Jean-Paul Belmondo előtt, aki szeptember 6-án hunyt el 88 éves korában” – így ismerteti a Le Figaro című konzervatív napilap a filmes ikon halálhírének nemzetközi sajtóvisszhangját.