A tinédzserek folytatták menetelésüket, feltűnt egy holland meglepetésember a Us Openen

A nőknél és a férfiaknál is továbbjutott a második kiemelt, Aryna Sabalenka, illetve Daniil Medvedev személyében. A tinédzserek is folytatták remeklésüket: Leylah Fernandez korábbi US Open-bajnokot búcsúztatott, Carlos Alcaraz pedig az open era legfiatalabb US Open negyeddöntősévé vált a férfiak között.