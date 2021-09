Magával húzhat-e minket a német ipar? Fogadkozik a kommunista párt

Privátbankár - Ma 11:57Gazdaság

Jól kezdik a hetet az európai tőzsdék és a BUX index is emelkedik, a nagy nyertes azonban ma is a 4ig. A kínai vezetők ígéretei nyomán lódultak meg az ázsiai indexek, de az USA-ból is érkezett pozitív impulzus. Ellentmondásos hírek érkeztek a német iparból, bővül a DAX index. Szárnyal az alumínium és a kriptodeviza-piac.