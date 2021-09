Ezt írta Schobert Norbi Rékának 19. házassági évfordulójuk alkalmából

Mint ismert, az elmúlt hetet kórházban töltötte Schobert Norbi a sztrókja miatt, ám pénteken hazamehetett saját felelősségére. Most azt is megtudhattuk, miért kérte a fitneszguru, hogy ilyen gyorsan hazaengedjék két műtét után. Közös fotót tett ki a közösségi oldalára a feleségével, Rékával, és kiderült, hogy most ünneplik 19. házassági évfordulóju