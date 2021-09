Czeglédy: Elpusztíthatatlan vagyok! Ungár: Édesanyám!

Telex - Tegnap 23:00Belföld

Az egyik legszorosabb előválasztási küzdelem Szombathelyen zajlik, ahol most a jelöltek nyilvánosan is kiálltak egy vitára. Fideszesek elszámoltatásáról, Ungár Péter családi hátteréről és az ördög ügyvédjéről is szó esett, de a volt fideszes alpolgármesterrel kiegészült vita csak a végén pörgött fel.