Hatalmas felháborodás a paralimpián egy kizárás miatt

Jelenleg is gőzerővel zajlanak a tokiói paralimpiai játékok, ahol a magyar résztvevők is egészen jó teljesítményt nyújtanak. És értelemszerűen bár a sport szépségéről, a paralimpikonok csodás teljesítményéről szólnak főleg a hírek, több botrány is kísérte az eseményeket. Az F20-as osztályban versenyzett súlylökőként a maláj Muhammad…