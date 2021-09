Köllő Babett bugyijában is gyönyörködhetett a közönség

Andris története és előadása megríkatta Tóth Gabit és Köllő Babettet is, de Majkát és Pápai Jocit is megrendítette, amit a családapa mondott. A Sztárban Sztár leszek! szombati adásában az egyik versenyző története könnyekig hatotta a zsűri női tagjait. Andris, a családapa előbb a színpad mögött vallotta be, milyen tragédia történt velük, majd a zsű