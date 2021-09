Tálibok: az utolsó tartományt is elfoglalták

Ahmad Maszúdnak már az édesapja is nagynevű ellenálló volt, „Pandzsír oroszlánjaként” ismerték. A szovjet megszállók ellen is küzdött. Az ifjabb Maszúd most több ezer harcost vezet, Afganisztán utolsó tartományában, amelyet a táliboknak nem sikerült elfoglalniuk.